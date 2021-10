Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Kfz aufgebrochen und Handtasche entwendet

Hildesheim (ots)

Algermissen - L 479 unterhalb der Stichkanalbrücke(fm)

Ein unbekannter Täter hat am Montagmittag, 25.10.2021, eine Fensterscheibe eines weißen Skoda Oktavia eingeschlagen und vom Beifahrersitz eine Handtasche mit Portemonnaie entwendet. Die Geschädigte, eine 36-jährige Frau aus Algermissen, ist mit ihrem Hund von 12:30 Uhr bis 13:00 Uhr in der Feldmark spazieren gegangen. In dieser Zeit muss ein Täter ihren, im Feldweg geparkten Pkw aufgebrochen haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sarstedt unter 05066-9850 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell