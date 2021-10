Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall in Elze - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(bue) Am 26.10.2021 ereignete sich gegen 17:00 Uhr ein Verkehrsunfall im Neisseweg in 31008 Elze. Die sich entgegenkommenden Pkw eines 43-jährigen Elzers und einer 36-jährigen Elzerin touchierten sich leicht an der jeweils linken Fahrzeugseite. Die Höhe des entstandenen Schadens wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Elze bittet mögliche Unfallzeugen sich unter der Telefonnummer 05068-93030 zu melden.

