Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl eines Pkw/ Nicht zugelassener roter VW T4 entwendet

Kleve (ots)

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Freitag auf Samstag (14. August 2021) vom Gelände einer Autowerkstatt an der Straße Schwänchen einen roten T4. Der nicht zugelassene VW stand vor der Kfz-Halle. Die Täter öffneten zuerst das Eisentor des Geländes gewaltsam und gelangten so auf das eingezäunte Gelände. Weiterhin wurden Kennzeichen GE-HT3 in der Nacht entwendet. Vermutlich wird der T4 mit diesen Kennzeichen geführt.

Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell