Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl aus Kirche

Tablet entwendet

Emmerich (ots)

Aus einer Kirche am Martinikirchgang haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwochmorgen und Dienstagnachmittag (12. August 2021) ein Tablet entwendet. Das Gerät war mit einer Halterung verschraubt und diente als Informationsbildschirm im Eingangsbereich der Kirche. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, wenden sich bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

