Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen- Verkehrsunfall/ Erheblicher Sachschaden an zwei Pkw, drei Personen leicht verletzt

Straelen-Louisenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit erheblichen Sachschaden kam es am Samstag (14. August 2021) gegen 13.50 Uhr auf der Leuther Straße (B 221) in Höhe der Ausfahrt der Autobahn 40. Zwei 19-jährige Frauen aus Dortmund wollte von der Abfahrt der A 40 nach links auf die Leuther Straße in Richtung Kaldenkirchen abbiegen, als es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden und bevorrechtigten Pkw (Opel Agila) einer 83-jährigen Frau aus Kevelaer kam. Alle Personen verletzten sich leicht. Die Fahrzeuge, der Opel und der VW Golf, hingegen wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. (as)

