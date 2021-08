Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve- Diebstahl/ Yamaha Roller (232VWB) gestohlen

Kleve (ots)

Ein Roller mit dem amtlichen Versicherungskennzeichen (232VWB) wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag (14. August 2021) auf der Von-Brentano-Straße entwendet. Die Täter nahmen den Yamaha-Roller unerlaubt mit, obwohl dieser verschlossen war. Sie flüchteten in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

