Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Mehrere Diebstähle aus PKW

Kleve (ots)

Aus dem Zustellfahrzeug eines Paketdienstes haben unbekannte Täter am Freitag (13. August 2021) gegen 11:10 Uhr zwei Pakete gestohlen. Der Wagen war verschlossen in der Fußgängerzone auf der Großen Straße in Höhe von Hausnummer 73 abgestellt. Als der Mitarbeiter des Paketdienstes seinen nächsten Kunden angefahren hatte, bemerkte er den Diebstahl. Die Fußgängerzone war zum Tatzeitpunkt stark frequentiert, weshalb die Kripo Kleve auf Hinweise aus der Bevölkerung hofft.

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag (14. August 2021), 13:30 Uhr, haben unbekannte Täter auf der Krohnestraße die Scheibe eines dort geparkten Audi A1 eingeschlagen, Beute machten sie jedoch keine.

Zwei Kinder wurden am Samstag Zeugen eines weiteren Diebstahls aus einem PKW: Die beiden Jungen saßen auf der Rückbank eines 1 BMW, der auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Flutstraße stand. Die Halterin des Wagens hatte das Auto gegen 09:25 Uhr nur kurz für einen Gang zum Bäcker verlassen. Plötzlich griff ein unbekannter Täter durch das geöffnete Beifahrerfenster und nahm eine Geldbörse an sich. Die Kinder beschrieben den Mann als etwa 25 bis 30 Jahre alt, er hatte kurze schwarz-graue Haare. Er trug einen schwarz-gelben Pullover und flüchtete auf einem silberfarbenen Herrenrad. Zeugen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell