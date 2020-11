Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Süßen - Autofahrer passt nicht auf

Zwei Verletzte sind die Bilanz eine Verkehrsunfalls am Dienstag bei Süßen.

Gegen 9.30 Uhr fuhr ein Mercedes auf der B 466 in Richtung Donzdorf. Der Fahrer stoppte an der roten Ampel an der Einmündung in Richtung Süßen. Das sah der Lenker eines BMW zu spät. Der 88-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte mit seinem Pkw gegen den Daimler. Die Autofahrer trugen bei dem Unfall Verletzungen davon. Rettungswägen brachten die Männer in Kliniken. Ihre Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie.

Unachtsamkeit im Straßenverkehr kann weitreichende Folgen haben. Deshalb ist es immer wichtig mit voller Aufmerksamkeit hinter dem Steuer zu sitzen und sich durch nichts ablenken zu lassen. Schon ein kurzer Moment der Unaufmerksamkeit reicht aus um sich selbst und andere Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

