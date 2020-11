POL-UL: (BC) (GP) Warthausen, Göppingen, Geislingen - Berauschte Fahrer am Steuer/ Am Montag zog die Polizei vier Fahrzeuglenker aus dem Verkehr.

Polizeipräsidium Ulm

(BC) Zwischen 20 und 23 Uhr überwachten Polizisten den Straßenverkehr in der Ehinger Straße in Warthausen. Den Schwerpunkt ihrer Kontrollen legten sie auf Autofahrer, die unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln im Straßenverkehr unterwegs waren. Bei der Kontrolle eines 24-Jährigen hatten die Polizisten den Verdacht, dass er Drogen genommen hatte. Das bestätigte auch ein Test. Bei einem 28-Jährigen stellte Beamten Alkoholgeruch fest. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Autofahrer zu viel davon intus hatte. Beide Männer sehen nun Anzeigen entgegen. Sie mussten ihre Autos stehen lassen.

(GP) In Göppingen war am Montag gegen 22.30 Uhr die Fahrt für einen 44-Jährigen zu Ende. Während der Kontrolle in der Boller Straße hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer zu viel getrunken hatte. Der Alkoholtest bestätigte das. Der Mann kam in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wieviel Alkohol der Mann tatsächlich intus hatte. Bereits am Nachmittag fiel einer Polizeistreife in Geislingen ein VW-Fahrer auf. Gegen 16.30 Uhr stoppte die Polizei in der Eberhardtstraße einen 21-Jährigen. Bei dem aus Spanien stammenden Mann bestand der Verdacht, dass er sich unter der Einwirkung von Drogen ans Steuer gesetzt hatte. Ein Test bestätigte das, weshalb er eine Blutprobe abgeben und sein Fahrzeug stehen lassen musste. Die Streife verbot ihm die Weiterfahrt. Der Mann hat in Deutschland keinen festen Wohnsitz, weshalb er zur Gewährleistung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung hinterlegen musste.

Die Polizei warnt: Wer berauscht fährt, bringt sich und andere in Gefahr und riskiert seinen Führerschein. Denn Alkohol und Drogen schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, verengen das Blickfeld, beeinträchtigen Reaktion und Koordination. Diese Mischung ist gefährlich.

