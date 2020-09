Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Mädchen angefahren und dreist geflüchtet

Hamm-Heessen (ots)

Einen Schutzengel hatte am Mittwochmorgen (16. September) ein zwölfjähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall auf der Amtsstraße, bei dem es von einem abbiegenden Auto erfasst wurde. Der Fahrzeugführer händigte dem Mädchen eine nicht existente Phantasiehandynummer aus und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um das Kind zu kümmern Das Mädchen war gegen 7.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem östlichen Radweg der Amtsstraße (entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung) in Richtung Dolberger Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung der Straße "Am Hexenteich" kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto des bislang unbekannten Fahrzeugführers. Dieser befuhr die Straße "Am Hexenteich" in westliche Richtung und wollte in unbekannte Richtung auf die Amtsstraße abbiegen. Das Kind wurde bei dem Zusammenstoß wie durch ein Wunder nicht verletzt. Das Fahrrad allerdings war erheblich beschädigt und nicht mehr fahrbereit. Hinweise auf den möglichen Verursacher nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder elektronisch unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (es)

