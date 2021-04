Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Kia beschädigt

Papenburg (ots)

Wie der Polizei Papenburg erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es am 10. April zwischen 15.30 und 16.15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Kia wurde dabei an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt. Das Auto war im genannten Zeitraum auf dem Parkplatz beim Impfzentrum am Ölmühlenweg in Papenburg abgestellt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Papenburg unter der Telefonnummer 04961/9260 in Verbindung zu setzen.

