Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Postfiliale

Steinheim (ots)

Bisher unbekannte Täter drangen am Freitag, 17.09.2021, gegen 22.30 Uhr, gewaltsam in eine Postfiliale an der Anton-Spilker-Straße in Steinheim ein. Möglicherweise handelt es sich um drei Täter. Aus den Auslagen wurden Tabakwaren in bisher unbekannter Menge entwendet. Der Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei in Höxter, 05271 - 9620, bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in Tatortnähe aufgefallen sind. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell