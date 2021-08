Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe- Einbrecher scheitern jeweils an den Eingangstüren

Karlsruhe (ots)

Gleich zu drei Einbruchsversuchen kam es in der Nacht auf Donnerstag im Karlsruher Stadtteil Daxlanden.

Die bislang unbekannten Täter versuchten unter Gewaltanwendung zwischen 19 Uhr und 08:30 Uhr in die Geschäftszeile in der Pappelallee einzudringen. In allen drei Fällen scheiterten die mutmaßlichen Diebe an den Schließmechanismen der Eingangstüren. Der angerichtete Sachschaden ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zeugen die in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Pappelallee verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter 0721 666-3611 in Verbindung zu setzten.

