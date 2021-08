Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Trickbetrüger stehlen Handtasche

Karlsruhe (ots)

Eine 59-Jährige befand sich am Donnerstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Durmersheimer Straße, als sie von Trickbetrügern getäuscht wurde und in der Folge ihre Handtasche entwendet wurde.

Gegen 13:15 Uhr befand sich die Geschädigte im Einkaufsmarkt, als sie von einer ausländisch aussehenden Frau abgelenkt und bedrängt wurde. Dabei nahm vermutlich ein ca. 9 Jahre altes Mädchen die Handtasche der 59-Jährigen, welche am Kindersitz des Einkaufswagens eingehängt war. Mit ihrer Beute machten sich die Diebe aus dem Staub. Der Diebstahlsschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem gesuchten Duo geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West, Telefon 0721 666-3611 in Verbindung zu setzen.

Marion Kaiser, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell