Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Kraichtal- Kater vermutlich mit Luftdruckgewehr schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Bereits in der Nacht zum Samstag wurde ein Kater in Bereich der Weierbachstraße in Menzingen angeschossen und dadurch schwer verletzt.

Der 2-jährige Kater wurde vermutlich mittels eines Luftdruckgewehrs zwischen 20 Uhr und 10 Uhr im Bereich der Weierbachstraße und dem angrenzenden Feldgebiet angeschossen. Das Tier musste mit schweren Verletzungen in eine Tierklinik gebracht und behandelt werden.

Der Polizeiposten Kraichtal ermittelt nun wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise und Mitteilung werden tagsüber unter der Telefonnummer 07250 238 entgegengenommen.

Marion Kaiser, Pressestelle

