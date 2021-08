Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Waghäusel- Bei Sturz mit Fahrrad schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 81 Jahre alter Radfahrer am Donnerstagnachmittag zugezogen, als er mit seinem Rennrad in der Bischof-von-Rammung-Straße in Waghäusel stürzte.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Rentner gegen 15:15 Uhr auf der leicht abschüssigen Straße. Aus noch bislang unbekannter Ursache stürzte der Mann mit dem behelmten Kopf zu Boden und wurde dabei schwer verletzt. Durch den alarmierten Rettungsdienst musste der 81-Jährige in Krankenhaus gebracht werden.

