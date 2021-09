Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Gartenhütte gerät in Brand

Höxter (ots)

Kurz nach Mittagnacht geriet eine Gartenhütte an der Straße Vitskamp in Höxter-Bosseborn in Brand. Nachbarn hatte Brandgeruch bemerkt und den Eigentümer der Hütte, der im nahe gelegenen Wohnhaus schlief, geweckt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand, der vom hinteren Gebäudeteil auf einen außerhalb der Hütte gelagerten Holzstapel übergriff, löschen. Die Hütte wurde am Abend noch von der Familie genutzt. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf. Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. /Te.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell