Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Rennradfahrer muss mit Hubschrauber ins Krankenhaus

Borgentreich (ots)

Vier Rennradfahrer fuhren am Dienstag, 14. September, bei Borgentreich im Bereich Heidemühle in einer Kolonne eine leicht abschüssige Strecke hinunter. Gegen 18.20 Uhr kollidierten dabei die hinteren beiden Fahrer bei hoher Geschwindigkeit miteinander und stürzten. Die beiden 55 und 63 Jahre alten Radfahrer wurden dadurch schwer verletzt. Sie mussten mit Rettungshubschrauber und Rettungswagen in verschiedene Krankenhäuser gebracht werden. /nig

