Polizei Münster

POL-MS: Taschendieb greift in Rucksack - 28-jährigen Täter gestellt

Münster (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Mittwochmittag (7.4., 13:55 Uhr) an der Bahnhofstraße einen Taschendieb und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den Täter aufgrund der guten Beschreibung an der Salzstraße vorläufig fest.

Die 28-jährige Zeugin war mit dem Bus unterwegs, als sie während der Fahrt beobachtete, wie der Dieb in den Rucksack einer 79-Jährigen griff. Die Münsteranerin wählte direkt die "110", stieg an der nächsten Haltestelle aus und eilte zu der Dame. Der Täter verschwand in Richtung Innenstadt.

Auf Nachfrage stellte die 79-Jährige glücklicherweise nur den Verlust ihres Terminkalenders fest.

Die alarmierten Polizisten entdeckten den 28-jährigen Dieb an der Salzstraße. Den Kalender hatte er in einen Fahrradkorb gelegt. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

