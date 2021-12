Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Diebstahl aus PKW

Zwischen Samstag, 04. Dezember 2021, 12.30 Uhr, und Montag, 06. Dezember 2021, 06.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einem auf der Hofeinfahrt im Nussbaumweg abgestellten PKW Seat Toledo eines 66-Jährigen eine orange HUSQVARNA Kettensäge 250, einen HILTI Bohrhammer sowie einen grün-schwarzen MAKITA Akkuschrauber 250. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: (04491) 93160 entgegen.

Saterland OT Sedelsberg - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 05. Dezember 2021, kam es zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr auf der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Zur angegebenen Tatzeit hatte die Anzeigeerstatterin, eine 22-Jährige aus dem Saterland, ihren Minicooper ordnungsgemäß auf dem Parkstreifen der Hauptstraße in Sedelsberg abgestellt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkehrte, bemerkte sie, dass der linke Außenspiegel ihres PKW beschädigt war. Vom Unfallverursacher fehlte jede Spur. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 600 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel.: (04498) 923770 entgegen.

Saterland OT Ramsloh - Betriebsunfall

Am Montag, 06. Dezember 2021, kam es gegen 13.30 Uhr in einem metallverarbeitenden Betrieb in der Industriestraße zu einem Betriebsunfall: Ein 61-jähriger Mitarbeiter aus Esterwegen geriet bei Verladetätigkeiten auf einem LKW ins Stolpern und fiel zu Boden. Er schlug mit dem Kopf auf, wodurch er kurzzeitig das Bewusstsein verlor. Der 61-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell