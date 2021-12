Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfälle im Bereich Wilhelmshaven und Friesland

Wilhelmshaven/Friesland (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es infolge der winterlichen Fahrbahnverhältnisse insbesondere am späten Nachmittag zu einer Vielzahl von Unfällen in Wilhelmshaven und Friesland. Bitte passen Sie Ihre Geschwindigkeit an die herrschenden Witterungs- und Fahrbahnverhältnisse an! Gegen 17:30 Uhr befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer die Landesstraße in Bockhorn/Steinhausen in Richtung Wilhelmshavener Straße. Auf der glatten Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und stieß frontal mit einem entgegenkommenden 53-jährigen Pkw-Fahrer zusammen. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden; verletzt wurde niemand. Gegen 17:50 Uhr verlor ein 53-jähriger Pkw-Fahrer auf der Altjührdener Straße in Varel ebenfalls die Kontrolle über seinen Pkw und prallte gegen einen gemauerten Pfosten. Verletzungen zog er sich hierbei nicht zu. Seinen Pkw stellte er anschließend am Fahrbahnrand ab. Nur wenige Minuten später schleuderte eine 18-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Pkw gegen den durch den 53-jährigen abgestellten Pkw. Unmittelbar im Anschluss rutschte ein Sattelschlepper in den Pkw der 18-Jährigen, der wiederum erneut gegen den Pkw des 53-Jährigen stieß. An alle Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Verletzt wurde auch hier glücklicherweise niemand. Ebenfalls am späten Nachmittag kam am Oldenburger Damm in Sande und auf der Jeverschen Straße im Wangerland jeweils ein Pkw-Fahrer von der glatten Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Hierbei entstanden Sachschäden, die Fahrer blieben jedoch unverletzt. Doch nicht alle gestrigen Unfälle ereigneten sich im Zusammenhang mit einer glatten Fahrbahn. Am Donnerstagmorgen, gegen 05:20 Uhr, beabsichtigte ein 27-jähriger Pkw-Fahrer von der Autobahnabfahrt der A29 nach links auf die Ostfriesenstraße in Wilhelmshaven einzufahren. Hierbei übersah er einen auf dem Radweg der Ostfriesenstraße in nördliche Richtung fahrenden 49-jährigen Pedelec-Fahrer. Bei dem nachfolgenden Zusammenstoß zog sich der 49-Jährige schwere Verletzungen zu. Am Vormittag missachtete eine 20-Jährige Pkw-Fahrerin auf der Bismarckstraße in Wilhelmshaven beim Linksabbiegen die Vorfahrt einer entgegenkommenden 45-jährigen Pkw-Fahrerin. An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden; die 20-jährige Unfallverursacherin zog sich leichte Verletzungen zu.

