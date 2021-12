Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Betrug zum Nachteil von Senioren in Varel und im Wangerland

Varel/Wangerland (ots)

In den vergangenen Tagen kam es zu mehreren Betrugsdelikten zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren in Varel und im Wangerland. Bereits am Montag kontaktierten bislang unbekannte Täter einen 78-jährigen Wangerländer telefonisch und warfen ihm vor, ein Abonnement nicht rechtzeitig gekündigt zu haben. Gegen die Sofortzahlung eines vierstelligen Betrages, werde ihm die fünfstellige "Strafzahlung" erlassen. Der 78-Jährige überwies den geforderten Betrag. Am Dienstag hatte eine 87-jährige Varelerin auf eine Zeitungsanzeige reagiert, in der u.a. die kostenlose Abholung von "Röhrenfernseher" angeboten wurde. Nach telefonischer Vereinbarung erschien ein bis dahin unbekannter Mann bei der 87-Jährigen. Vor Ort zeigte er kein Interesse mehr an dem Fernseher, sondern lenkte das Gespräch unter einem Vorwand geschickt auf etwaiges Gold und Edelmetalle. Im Nachgang bemerkte die Seniorin das Fehlen eines hochwertigen Goldrings. Sofort eingeleitete Ermittlungsmaßnahmen führten zur Ermittlung eines 59-jährigen Tatverdächtigen aus Bremerhaven. Am Mittwoch kontaktieren bislang unbekannte Täter einen 78-jährigen Wangerländer und stellten ihm einen Lotteriegewinn in Aussicht. Um die Auszahlung abwickeln zu können, sei eine Vorauszahlung durch den Geschädigten nötig. Mithilfe von "paysafe"-Karten übermittelte der 78-Jährige den Tätern einen vierstelligen Geldbetrag. Bitte warnen Sie Ihre Angehörigen vor derartigen Betrugsmaschen! Falls Sie selbst einmal mit einer solchen oder einer ähnlichen Situation konfrontiert sein sollten: - Lassen Sie niemanden direkt in Ihr Haus oder Ihre Wohnung! - Bevor Sie jemandem Geld geben oder überweisen: Ziehen Sie eine Person Ihres Vertrauens hinzu! - Und falls Restzweifel bleiben - oft auch nur ein "ungutes" Gefühl: Rufen Sie die Polizei!

