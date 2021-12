Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht

Wilhelmshaven (ots)

Bereits am vergangenen Freitag, gegen 13:00 Uhr, beschädigte eine 80-jährige Pkw-Fahrerin vermutlich einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw am linken Außenspiegel. Die ältere Dame hatte auf ihrer Fahrt einen Knall wahrgenommen und später eine Beschädigung an ihrem rechten Außenspiegel festgestellt. Diese Feststellung meldete sie selbst der Polizei. Hinweise zum genauen Unfallort und zum potenziell beschädigten Pkw liegen nicht vor. Aufgrund der Fahrtstrecke kommen als Unfallort die Paul-Hug-Straße und die Schillerstraße sowie die nähere Umgebung in Betracht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell