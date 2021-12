Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahren unter Drogeneinfluss in Bockhorn - Polizei leitet Verfahren gegen 21-Jährigen ein

Bockhorn (ots)

Am Dienstagabend kontrollierten Polizeibeamte einen 21-jährigen Pkw-Fahrer aus Wiefelstede, der die Straße "Am Glockenturm" in Bockhorn befuhr. Im Rahmen der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten Anzeichen einer Drogenbeeinflussung bei dem 21-Jährigen. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Die Polizei untersagte die Weiterfahrt, ordnete eine Blutentnahme an und leitete ein Verfahren gegen den 21-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell