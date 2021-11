Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugen gesucht nach Vorfall in der Virchowstraße

Wilhelmshaven (ots)

Vergangene Woche erhielt die Polizei in Wilhelmshaven Kenntnis von einer Körperverletzung, bei der nach Aussage des 45-jährigen Opfers dieses von einem bisher unbekannten Täter angegangen worden sei. Die 45-Jährige sei am 24.11.2021 gegen 15.25 Uhr vom Park aus in Richtung Stadt gelaufen, als sie in Höhe eines dortigen Restaurants hinter sich eine schimpfende männliche Stimme wahrgenommen habe. Dies habe sie zunächst nicht auf sich bezogen und sei weitergegangen. Völlig unerwartet habe ihr der ihr unbekannte Mann dann mehrfach von hinten gegen den Kopf geschlagen und sei dann geflüchtet. Laut des Opfers können folgende Angaben getätigt werden: - mittelgroß - lange, braun/dunkelblonde Haare - braune Jacke - braune weite Hose Zeugen dieses Geschehens werden gebeten sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell