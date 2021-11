Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Wilhelmshaven - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Sonntag, den 28.11.2021, wurde gegen 21.45 Uhr ein 15-jähriger Radfahrer, der von der Ostfriesenstraße kommend in Richtung Posener Straße fuhr, auf der Fußgängerfurt in Höhe der Inhauser Landstraße von einem Pkw angefahren. Der Radfahrer zog sich hierbei Verletzungen zu, am Fahrrad entstand Sachschaden.

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt nach kurzem Halt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Beim Fahrzeug könnte es sich um einen VW Golf gehandelt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell