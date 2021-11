Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung des PK Jever vom 26.11.21 bis 28.11.2021

Wilhelmshaven (ots)

Einbruchdiebstahl in Sanitätshaus in Schortens Im Zeitraum vom Freitag, den 26.11.2021, 18:00 Uhr, bis Samstag, den 27.11.2021, 10:49 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in die Geschäftsräume eines Sanitätsgeschäftes in der Oldenburger Straße 3, 26419 Schortens und entwendeten dort 100 Euro Bargeld und einen Würfeltresor ohne Wertgegenstände. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Am 27.11.2021, zwischen 00:00 Uhr und 02:50 Uhr, kam es in der Mozartstraße 15A, 26419 Schortens, zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw, bei diesem wurde der linke Außenspiegel abgebrochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04461/92110 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall

Am 26.11.2021, gegen 21:40 Uhr, befuhr der 27-jährige Pkw-Fahrer die Hauptstraße in Sande. In Höhe der Hausnummer 86 übersah er einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw und fuhr auf diesen auf. Durch diesen Zusammenstoß wurde der geparkte Pkw in einen gemauerten Treppenaufgang geschoben. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen Am 26.11.2021, gegen 15:45 Uhr, befuhr der 72-jährige Pkw-Fahrer mit seiner Ehefrau die Jeversche Straße in Jever. In Höhe der dortigen Bahnanlage löste sich bei dem entgegenkommenden Fahrzeug der Anhänger von der Anhängerkupplung und stieß frontal in den Pkw des 72-jährigen. Beide Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Am Pkw sowie an dem Anhänger entstand Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell