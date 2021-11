Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Varel vom 26.11.2021 bis 28.11.2021

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch in ein Gewerbeobjekt in Bockhorn - Zeugenaufruf Am Samstagabend, gegen 19:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter sich gewaltsam Zugang zu einem Gewerbeobjekt in der Hilgenholter Straße in Bockhorn zu verschaffen. Die rückwärtige Zugangstür zum Objekt wurde durch Gewaltanwendung geöffnet. Nach Betreten der Räumlichkeiten wurde im Weiteren versucht, eine Brandschutztür zu öffnen. Als dieser Versuch misslang, wurde kurzer Hand eine Glasscheibe zu einem angrenzenden Sanitärbereich eines Fitnessstudios zerstört. Hier traf die Täterschaft vermutlich auf eine anwesende Reinigungskraft und ließ von ihrem Vorhaben ab.

Zeugen werden gebeten sich beim PK Varel unter 04451/9423-0 zu melden.

Verdacht der Sachbeschädigung

Am 26.11.2021, zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, wirkten mehrere jugendliche Personen gewaltsam auf ein Straßenschild in der Weißenmoorstraße in Bockhorn ein. Das Straßennamensschild löste sich und stand fortan schräg im Erdreich. Die Verursacher konnten unerkannt flüchten. Zeugen werden gebeten sich beim PK Varel unter 04451/9423-0 zu melden.

Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr

Die Beamten des Polizeikommissariats Varel stellten an diesem Wochenende gleich drei Trunkenheitsfahrten in Folge des Genusses von Alkohol oder Drogen bei Fahrzeugführern fest.

Zunächst wurden die Beamten am Freitagabend, gegen 18:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall nach Bockhorn gerufen. Dort war es in der Steinhauser Straße, in Höhe eines dort ansässigen Verbrauchermarktes, zu einem Auffahrunfall gekommen. Verkehrsbedingt musste ein 58-Jähriger mit seinem Pkw der Marke VW anhalten. Dies erkannte eine nachfolgende Pkw-Führerin zu spät und fuhr mit ihrem Hyundai auf den stehenden VW auf. Während an dem Hyundai nur ein geringwertiger Schaden an der Frontschürze entstand, blieb der VW nach ersten Erkenntnissen schadensfrei. Allerdings wurde der 58-jährige Fahrzeugführer bei dem Auffahrunfall leicht verletzt. Der Grund für den Auffahrunfall war bei der Unfallaufnahme schnell gefunden. Die eingesetzten Beamten nahmen Alkoholgeruch in der Atemluft der ebenfalls 58-jährigen Fahrzeugführerin wahr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Der aus Bockhorn stammenden Frau wurde die Weiterfahrt untersagt; ferner wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Im Anschluss wurde der Führerschein der Unfallverursacherin beschlagnahmt. Die Bockhornerin muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Wenig später kontrollierten Polizeibeamten gegen 22:55 Uhr einen 22-jährigen Pkw-Führer in der Lange Straße in Bockhorn. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen für eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln fest und führten einen Drogenvortest mittels Urin durch. Der Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain, sodass dem aus Varel stammenden Mann die Weiterfahrt untersagt wurde. Auch in diesem Fall wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Abermals wenige Stunden später, am Samstagmorgen gegen 01:35 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 40-jährigen Pkw-Führer in Zetel. Auch in diesem Fall wurden Anzeichen für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bekannt. Der durchgeführte Drogenvortest ergab ein positives Ergebnis auf THC und Amphetamine. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Anschließend wurde dem aus Jever stammenden Mann die Weiterfahrt untersagt und der VW Golf nach Betäubungsmitteln durchsucht. Hierbei fanden die eingesetzten Beamten Betäubungsmittel in Form von Amphetamin. Entsprechend muss sich der 40-Jährige nunmehr nicht nur wegen einer Verkehrsordnungswidrigkeit, sondern auch in einem Strafverfahren verantworten.

Verkehrsunfälle

Bereits am Freitagvormittag, gegen 08:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Straße "Zum Jadebusen" in Varel. Offensichtlich touchierte der Fahrzeugführer eines VW Touran beim Ausparken einen geparkten BMW und setzte im Anschluss seine Fahrt weiter fort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Verkehrsunfalles nachzukommen. Ein aufmerksamer Zeuge konnte das Kennzeichen des flüchtenden Pkw ablesen und der Polizei mitteilen, sodass der Verursacher zügig ermittelt werden konnte. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurde gegen den 81-jährigen Unfallverursacher aus Varel eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstanden Lackschäden.

Ebenfalls am Freitagvormittag, gegen 10:58 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin in Zetel. Zu dieser Zeit beabsichtigte ein 74-jähriger Pkw-Fahrer rückwärts mit seinem Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße "Ohrbült" auszuparken. Hierbei übersah er die hinter seinem Fahrzeug querende 84-jährige Fußgängerin. Diese kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich am Kopf. Der Unfallverursacher brachte daraufhin die verletzte Fußgängerin in eine nahe gelegene Arztpraxis. Daraufhin verließ der Unfallverursacher den Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter eines Unfalles nachzukommen. Die Fußgängerin musste aufgrund ihrer Verletzungen mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Anfangsverdacht einer Verkehrsunfallflucht gegeben war, sodass die eingesetzten Beamten ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr sowie wegen Verkehrsunfallflucht einleiteten. Der Unfallverursacher konnte ermittelt werden; der Führerschein wurde sichergestellt.

Am Samstagabend, gegen 20:10 Uhr, kam es in der Windallee in Varel zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden. Zur genannten Zeit befuhr eine 22-jährige Pkw-Führerin die Windallee in südliche Richtung. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam sie nach links von der Straße ab und touchierte einen auf einem Parkstreifen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Hierdurch hob der Pkw der aus Bockhorn stammenden Frau ab und kippte auf die Beifahrerseite. Durch die Kollision entstanden Sachschänden an beiden Pkw. Der auf der Seite liegende Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Unfallverursacherin wurde vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell