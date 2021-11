Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 26.11.2021 bis 28.11.2021

Wilhelmshaven (ots)

Schwere Diebstähle

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden drückte ein bislang unbekannter Täter die Kellertür des Geschädigten in der Uhlandstraße auf und entwendeten diverse Werkzeuge und andere Gegenstände. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten groben Schätzung auf ca. 500.- Euro.

Am Donnerstagmorgen wurde in dem Kindergarten in der Preußenstraße festgestellt, dass ein bislang unbekannter Täter versucht hatte, das rückwärtige Fenster des Kindergartens aufzuhebeln. Der Tatzeitraum kann nicht näher beziffert werden, so dass er auch schon mehrere Wochen/Monate zurückliegen könnte.

Am Freitagabend meldete ein aufmerksamer Beobachter, dass zwei oder drei Jugendliche das Rollo eines Weihnachtsmarktstandes auf dem Valouisplatz hochzogen und einer von ihnen hineinstieg. Als die Jugendlichen den Zeugen bemerkten, flüchteten sie in eine unbekannte Richtung. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet.

Diebstähle

Bereits am Donnerstag kam es zu zwei Diebstählen von/aus Handtaschen im Wilhelmshavener Innenstadtbereich. In der Zeit zwischen 11.45 und 12.05 Uhr wurde einer 63 jährigen Frau in einem Schuhgeschäft das Portemonnaie aus der Handtasche entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400.- Euro. Gegen 15.30 Uhr wurde einer 75 jährigen Frau die komplette Handtasche in einem Geschäft der Nordseepassage aus dem Einkaufswagen entwendet. Der Schaden beläuft sich hier auf mindestens 400.- Euro.

Verkehrsunfälle

Am Freitagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, beabsichtigte ein 51 jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw von einem Tankstellengelände in Sande in den Fließverkehr einzufahren. Dabei übersah er einen 21 jährigen E-Bikefahrer, der den dortigen Radweg befuhr. Der E-Bikefahrer wurde dabei leicht verletzt.

Etwas später, gegen 16.40 Uhr, wollte ein 75 jähriger Fahrzeugführer mit seinem Pkw in Wilhelmshaven, Bismarckstraße, nach rechts in die Gökerstraßen abbiegen. Dabei übersah er einen 58 jährigen Fußgänger, der gerade den Fußgängerüberweg querte. Der Fußgänger wurde ins Krankenhaus eingeliefert und verblieb dort erst einmal zur Beobachtung, blieb aber leicht verletzt.

Sonstiges

Am Freitagvormittag, gegen 10.10 Uhr, konnte in Wilhelmshaven ein 70 jähriger Rollerfahrer festgestellt werden, der mit ca. 53 km/h die Ladestraße befuhr und nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Bereits am Donnerstagabend, gegen 21.30 Uhr, wurde bei einem 34 jährigen Pkw-Fahrer in einer allgemeinen Verkehrskontrolle festgestellt, dass er mit einem gefälschten Führerschein unterwegs war. Neben der Einleitung eines Strafverfahrens wurde der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

