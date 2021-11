Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigungen in Zetel - Polizei sucht Zeugen

Zetel (ots)

Im Zeitraum von Freitag bis Sonntag kam es in Zetel zu drei Sachbeschädigungen an PKW. So wurden in der Jakob-Borchers-Straße zwei auf einem Grundstück stehende PKW beschädigt, in dem unbekannte Täter die Reifen zerstachen. Eine weitere Tat wurde in Süpkenhörn festgestellt. Die Ermittlungen, bei denen auch mögliche Tatzusammenhänge geprüft werden, dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Hinweise an die Polizei in Zetel unter der Rufnummer 04453 989590 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell