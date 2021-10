Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Erstmeldung: Unfall zwischen Straßenbahn und Radfahrer

Freiburg (ots)

Am Freitagmorgen, 15.10.2021, gegen 7.15 Uhr, kam es an der Kreuzung Opfinger Straße, Ecke Besanconallee zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Radfahrer. Der Radfahrer wurde schwer verletzt in eine Klinik eingeliefert. Der Bereich der Unfallstelle ist derzeit voll gesperrt, da auch die Straßenbahn angehoben werden muss. Eine Umleitungsstrecke wird eingerichtet. Es kommt bereits schon jetzt zu erheblichem Rückstau und Verkehrsstörungen. Ortskundige werden gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren.

Zur Unfallursache liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Es wird nachberichtet.

