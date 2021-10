Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Mooswald: Mann beschädigt mehrere Autos - Geschädigtenaufruf

Freiburg (ots)

Bereits in der Nacht von Montag, 11.10.2021, auf Dienstag, 12.11.2021, beschädigte in einem Zeitraum von ca. 22:00 bis 00:10 Uhr ein 33-Jähriger in zahlreichen Straßen zwischen Almendweg und Rasenweg mehrere Autos. Unter anderem soll er mit seinem Fuß die Außenspiegel abgetreten haben. Weiterhin beschädigte er die Türklinke eines Gartentores. Nach einer eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige kurze Zeit später von Streifen des Polizeirevier Freiburg-Nord im Bereich Elsässer Straße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Der Polizeiposten Freiburg-Weststadt führt die Ermittlungen und bittet weitere Geschädigte, welche Beschädigungen an ihrem Fahrzeug bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0761 882-4221 zu melden.

