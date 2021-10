Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Mutmaßlicher Ladendieb muss in Haft

Freiburg (ots)

Nachdem ein 37 Jahre alter Mann bereits am Montag, 11.10.2021, als Tatverdächtiger zweier Ladendiebstähle überführt worden war (wir berichteten), trat dieser erneut in Erscheinung. Einem Lkw-Fahrer war am Montagabend aus dem unverschlossenen Lkw sein Handy und die Geldbörse gestohlen worden. Das Handy fand sich im Zimmer des Tatverdächtigen wie auch anderes mutmaßliches Diebesgut, insgesamt acht Parfums. Weiteres Parfum führte der Tatverdächtige in seinem Rucksack mit, das beschlagnahmt wurde. Außerdem trug er eine nagelneue Lederjacke und einen Gürtel, an denen noch die Verkaufsetiketten angebracht waren. Wie sich herausstellte, dürften auch diese Dinge zuvor in verschiedenen Geschäften entwendet worden sein. Am Dienstag, 12.10.2021, kurz vor 15:00 Uhr, war der Tatverdächtige, wieder nach einem Ladendiebstahl, in einem Drogeriemarkt flüchtig gegangen, konnte aber im Rahmen der Fahndung vorläufig festgenommen werden. Neben dem dort mutmaßlich entwendeten Parfum hatte er zwei Paar neue Sportschuhe, Lebensmittel und weitere Drogerieprodukte dabei, die ebenfalls aus Diebstahldelikten stammen dürften. Das sichergestellte Diebesgut hat einen Verkaufswert im vierstelligen Bereich. Weiterhin wird gegen den Tatverdächtigen in zwei Fällen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Eine geringe Menge Marihuana wurde bei ihm aufgefunden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen wurde gegen den tatverdächtigen marokkanischen Staatsangehörigen Haftbefehl erlassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell