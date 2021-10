Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei hält angetrunkenen Radfahrer an

Attendorn (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fiel am späten Mittwochabend auf der Hansastraße ein Radfahrer auf. Dieser fuhr mit seinem Pedelec in Richtung Windhauser Straße. Die Beamt:innen sahen wie er in starken Schlangenlinien beide Fahrstreifen nutzte. Nachdem er angehalten wurde nahmen die Polizeikräfte starken Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Dies führte zu einer Blutprobe, die ihm im Krankenhaus Attendorn entnommen wurde. Der 49-Jährige zeigte sich während der Kontrolle aggressiv und uneinsichtig. Die Streifenwagenbesatzung schrieb eine Anzeige.

