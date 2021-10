Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Junge Fahrerin übersieht stehenden Pkw

Wenden (ots)

Eine 18-jährige PKW-Fahrerin übersah am Mittwoch um 16.15 Uhr auf der Koblenzer Straße in Gerlingen das verkehrsbedingt haltende Fahrzeug einer 40-Jährigen und fuhr darauf auf. Diese verletzte sich durch den Aufprall leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im fünfstelligen Bereich. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell