Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trickdiebstahl - Seniorin wird bestohlen

Olpe (ots)

Einer 82-jährigen Seniorin wurde am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in der Martinstraße Geld aus einem Portmonee gestohlen. Nachdem sie bei einer Bank Geld abgehoben hatte, war sie von einem Unbekannten auf einen angeblich beschädigten Reifen an ihrem Fahrzeug angesprochen worden. Als sie sich diesen genauer ansah, nutzte der Täter die Gelegenheit, öffnete die rückwärtige Tür auf der Beifahrerseite und entnahm aus einer Handtasche eine Geldbörse. Hieraus entwendete er Bargeld und eine EC-Karte. Er flüchtete in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- gepflegtes Erscheinungsbild - normale Statur - 170-175 cm groß - ca. 30 Jahre alt - braune, kurze Haare - akzentfreies Deutsch

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell