Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Platzverweis missachtet, daher in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Samstag, 11.9.2021 nahm die Polizei einen Mann in Gewahrsam, der gegen 17.15 Uhr widerrechtlich in die Wohnung einer Frau an der Oelder Straße in Ennigerloh eingedrungen war. Die Polizisten forderten den 26-Jährigen mehrfach auf, die Örtlichkeit zu verlassen. Dem wollte der Ennigerloher nicht nachkommen und er versuchte erneut in die Wohnung der Frau zu gelangen. Daraufhin nahmen die Beamten den alkoholisierten und uneinsichtigen Mann in Gewahrsam. Da er seine persönlichen Gegenstände umherwarf und sich aggressiv verhielt, fesselten ihn die Einsatzkräfte. Des Weiteren leiteten sie gegen den 26-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

