Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randalierer in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Per Notruf ist der Polizei Samstagnacht (11.09.2021, 23.59 Uhr) ein Randalierer in Ahlen gemeldet worden. Der Mann würde vor einem Haus an der Tuplenstraße randalieren, sei aggressiv, betrunken und habe einen Schraubendreher bei sich.

Als die Polizisten an der Tulpenstraße ankamen, flüchtete der 57-jährige Mann aus Hamm-Uentrup zunächst Richtung Nelkenstraße. Während er wegrannte, drehte er sich immer wieder um und bedrohte die Beamten mit dem Schraubendreher. Als er über ein Grundstück rennen wollte, stürzte er über eine Hecke, stand wieder auf und hob den Schraubdreher ein weiteres Mal in Richtung der Beamten. Mittels einfacher körperlicher Gewalt und dem Einsatz von Pfefferspray gelang es ihnen den Mann zu Boden zu bringen und ihn zu fixieren.

Zur Verhinderung weiterer Straften brachten ihn die Polizisten ins Gewahrsam.

