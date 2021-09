Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Ohne Führerschein in Straße mit Einfahrtsverbot gefahren

Warendorf (ots)

Weil er unberechtigterweise mit einem Lkw in eine Straße eingefahren ist, haben Polizisten am Samstag (11.09.2021, 01.00 Uhr) einen 33-Jährigen in Ahlen gestoppt.

Polizeibeamte kontrollierten den Mann aus Hamm, nachdem er vom Akazienweg verkehrswidrig mit dem Lkw in die Fritz-Husemann-Straße fuhr. Sie stellten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf Nachfrage äußerte der 33-Jährige schon seit Jahren keinen Führerschein mehr zu besitzen.

