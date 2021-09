Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Trunkenheitsfahrt endet vor Baum

Warendorf (ots)

Eine Autofahrt unter Alkoholeinfluss endete am Sonntagmorgen (12.09.2021, 03.55 Uhr) in Ahlen durch einen Zusammenstoß mit einem Baum - Zeugen gaben Hinweise auf Trunkenheitsfahrt.

Polizisten entdeckten das von Zeugen beschriebene Auto mit der 50-jährigen Fahrerin an der Straße Im Pattmeicheln. Das Auto stand auf der Gegenfahrseite an einem Baum, mit dem es augenscheinlich kurz vorher zusammengestoßen ist. Als Polizisten die unverletzte Frau aus Ahlen ansprachen, stellten sie starken Alkoholgeruch und eine verwaschene Aussprache fest. Die Durchführung eines zugestimmten Atemalkoholtest war mehrfach erfolglos. Polizeibeamte brachten die 50-Jährige zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus.

Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

