Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) B 36 - Schwerer Verkehrsunfall, zwei Personen schwer verletzt, Unfallstelle geräumt - Pressemitteilung Nr. 2

Mannheim (ots)

Gegen 17:10 Uhr wurde ein Verkehrsunfall auf der B 36 in Fahrtrichtung Heidelberg zwischen der Anschlussstelle Rheinau-Süd und der Anschlussstelle MA-Schwetzingen unter Beteiligung eines PKW und eines mit Motorrollers gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen wechselet der 52-jährige Rollerfahrer den Fahrstreifen und übersah hierbei einen in gleiche Richtung fahrenden Jepp. Der Rollerfahrer sowie seine 38-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall schwer verletzt und kommen zur weiteren Behandlung in ein nahgelegenes Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 EUR. Die Unfallaufnahme und die damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen dauerte bis ca. 18:45 Uhr an. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen in Richtung Heidelberg gesperrt. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell