Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitag (10.09.2021) ein Auto in Warendorf angefahren und ist anschließend geflüchtet.

Der graue VW Golf war zwischen 10.45 Uhr und 11.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Emspromenade abgestellt. Der Unbekannte ist gegen das Auto gestoßen und hat es hinten links beschädigt. Anschließend flüchtete er ohne die Personalien zu hinterlassen und die Polizei zu rufen.

Bei dem beteiligten Fahrzeug könnte es sich um ein rotes Auto gehandelt haben. Hinweise zu dem beteiligten Fahrzeug oder Fahrzeugführer bitte an die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

