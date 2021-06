Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.06.2021 - 2 -

Eschwege (ots)

Polizei Bad Sooden-Allendorf

Sachbeschädigung an Pkw; Schaden 1000 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben zwischen Dienstagmittag 12.00 Uhr und Mittwochmorgen 10.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Rathofplatz in Bad Sooden-Allendorf einen schwarzen Audi mittels Kratzern und Dellen beschädigt. Die Polizei beziffert den Schaden auf 1000 Euro. Hinweise in dem fall nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Am Freitagmorgen ist eine 50-jährige Autofahrerin aus Helsa gegen 09.30 Uhr einem Reh ausgewichen, als sie auf der Kreisstraße K 42 von Rommerode in Richtung Laudenbach unterwegs war. Beim ihrem Ausweichmanöver erfasste die Frau dann einen Leitpfosten, zu einem Zusammenstoß mit dem Reh kam es nicht. Das verschwand nach dem Vorfall von der Unfallörtlichkeit. Am Auto der Frau entstand ein Schaden von 1500 Euro. Der Leipfosten schlug mit einem Schaden von 30 Euro zu Buche.

Polizeidirektion Wera-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

