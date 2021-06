Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 25.06.2021

Eschwege (ots)

Autofahrerin missachtet Pkw beim Verlassen eines Parkplatzgeländes; Schaden 1900 Euro

Am Donnerstagmorgen hat um kurz nach 08.00 Uhr eine 52-jährige Autofahrerin aus Pfaffschwende den bevorrechtigten Pkw eines 42-Jährigen aus Eschwege übersehen und einen Unfall verursacht. Der Unfall geschah, als die Frau mit ihrem Fahrzeug den Parkplatz des Kaufland-Marktes in Eschwege in Richtung Thüringer Straße verlassen wollte, von wo sich der Mann bevorrechtigt mit seinem Pkw näherte. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand insgesamt ein Schaden von 1900 Euro.

73-jähriger Autofahrer nimmt 42-jähriger Autofahrerin die Vorfahrt; Schaden 20.000 Euro

Ein 73-jähriger Autofahrer aus Wanfried hat gestern Nachmittag gegen 16.40 Uhr einen Verkehrsunfall verschuldet, als er aus der Ortslage von Frieda kommend auf die B 249 in Richtung Wanfried einbiegen wollte. Auf der B 249 war eine aus Eschwege stammende 42-jährige Autofahrerin von Wanfried in Richtung Eschwege unterwegs. Bei dem Zusammenstoß entstand am Fahrzeug des Unfallverursachers ein Schaden von ca. 15.000 Euro. Das Auto der Frau wurde mit einem Schaden von 5.000 Euro in Mitleidenschaft gezogen. Da die beiden Pkw nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese später von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Auffahrunfall; Schaden 8500 Euro

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden von insgesamt 8500 Euro kam es gestern Nachmittag gegen 15.50 Uhr. Zu der genannten Uhrzeit war eine 54-jährige Autofahrerin aus Bad Sooden-Allendorf von der B 249 aus Richtung Weidenhäuser Kreuz kommend in RichtungNiederhone / Jestädt abgefahren. Die Frau wollte anschließend an der nächsten Einmündung nach rechts Richtung Jestädt einbiegen. Da die Frau aber verkehrsbedingt anhalten musste, erkannte ein ihr nachfolgender 38-jähriger Autofahrer aus Meinhard dies offenbar zu spät und fuhr auf den Wagen der Frau auf. Am Auto des Verursachers entstand ein Schaden 4500 Euro. Das Auto der Frau musste mit einem Schaden von 4.000 Euro abgeschleppt werden.

Beim Vorbeifahren geparkten Pkw gestreift; Schaden 1000 Euro

Eine 61-jährige Autofahrerin aus Wanfried befuhr gestern Mittag gegen 12.20 Uhr in Eschwege den Westring in Richtung Magnolienweg. Aus Unachtsamkeit streifte die Frau auf ihrer Fahrt einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw Chevrolet, an dem der linke Außenspiegel zu Bruch ging. Bei der Verursacherin war letztlich ein beschädigter rechter Außenspiegel zu beklagen. Bei beiden Fahrzeugen geht die Polizei von einem Schaden von je 500 Euro aus.

Wildunfall

Auf der L 3334 zwischen Harmuthsachsen und Rodebach hat ein 49-jähriger Autofahrer aus Waldkappel am Freitagmorgen gegen 05.10 Uhr ein Reh erfasst, was nach dem Zusammenstoß weiterlief und in einem angrenzenden Getreidefeld verschwand. Am Pkw des Mannes entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Fahrraddiebstahl; Schaden 400 Euro; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben von einem Schulgelände in der Bahnhofstraße in Eschwege ein blaues Mountainbike der Marke "Compel" im Wert von 400 Euro aus einem Fahrradständer geklaut. Die Tat geschah offenbar am Mittwoch zwischen 07.45 Uhr und 13.05 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Waschbären kollidierte am gestrigen Donnerstagmorgen gegen 05.10 Uhr ein 22-jähriger Autofahrer aus Helsa, der auf der B 7 von Fürstenhagen in Richtung Hessisch Lichtenau unterwegs war. Das Tier verendete nach dem Zusammenprall an der Unfallstelle, am Pkw des Mannes entstand ein Schaden von 500 Euro.

Polizei Witzenhausen

Exhibitionistische Handlungen; Polizei ermittelt gegen 15-Jährigen

Weil er vor einer Grundschulklasse die Hose heruntergelassen und unsittliche Handbewegungen mit seinem Geschlechtsteil vollführt haben soll, muss sich ein 15-Jähriger Schüler aus Witzenhausen jetzt strafrechtlich verantworten. Am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr ist der 15-Jährige den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schülern einer Grundschulklasse aufgefallen, als er sich vor ihnen mutwillig entblößte. Die Schulklasse befand sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich Südbahnhofstraße auf der dortigen Sportanlage zwecks Sportunterricht. Die Lehrerkräfte meldeten den Vorfall sofort der Polizei. Die Beamten der Polizei Witzenhausen konnten den 15-Jährigen, der sich mit zwei Freunden an der Sportanlage aufgehalten und mittlerweile entfernt hatte, kurz darauf im unmittelbaren Nahbereich vorläufig festnehmen. Der 15-Jährige wurde zur Polizeidienststelle in Witzenhausen verbracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten übergeben. Ihn erwarten nun strafrechtliche Ermittlungen wegen exhibitionistischer Handlungen und wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

