Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 23.06.21

Eschwege (ots)

Unfallflucht- Kind auf Fahrrad angefahren

Am gestrigen Abend, gegen 18:05/ 18:10 Uhr, war ein 13-Jähriges Kind aus Waldkappel in der Fitzgasse in Bischhausen auf einem Fahrrad in Richtung Siedlungsstraße unterwegs. Zur Unfallzeit überholte ein Pkw das Kind und hielt dabei nicht den erforderlichen Seitenabstand ein. Dadurch berührten sich die Fahrzeuge, worauf das Kind mit dem Rad stürzte und sich am Knie verletzte. Der Pkw setzte seine Fahrt in Richtung Steinweg fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen weißen BMW M6 mit getönten Scheiben handeln. Auf dem Fahrzeugdach soll sich ein kleiner Spoiler befinden. Am Fahrrad entstand ein Schaden von 50 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Wildunfall

Um 22:29 Uhr befuhr gestern Abend ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Göttingen die B27 aus Richtung Wehretal-Oetmannshausen kommend in Richtung Sontra-Wichmannshausen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Wildschwein. Am PKW entstand Sachschaden, sodass dieser nicht mehr fahrbereit war. Das Wildschwein verendete noch an der Unfallstelle.

Sachbeschädigung am Freibad

In der Nacht vom 19./20.06.21 wurde in der Rothesteinstraße in Bad Sooden-Allendorf der Zaun des Freibades durch Unbekannte beschädigt, wie gestern angezeigt wurde. Diese durchtrennten den Spanndraht eines Maschendrahtzaunes auf einer Fläche von 1,5 x 1 Meter, um auf das Freibadgelände zu gelangen. Weitere Sachbeschädigungen oder Aufbrüche konnten auf dem Gelände nicht festgestellt werden. Der Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Polizei Sontra

Unfallflucht

Um 15:10 Uhr ereignete sich gestern Nachmittag vor dem Kindergarten in der Vimoutiersstraße in Sontra eine Unfallflucht. Bei Rückkehr zu seinem Fahrzeug, einem schwarzen VW Passat, musste ein 34-Jähriger aus Sontra feststellen, dass der PKW im hinteren linken Bereich angefahren wurde. Festgestellt werden konnten weiße Lackspuren von dem flüchtigen Fahrzeug, das offensichtlich beim Vorbeifahren den Passat streifte. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Sontra unter 05653/97660 entgegen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Rangieren

Um 07:50 Uhr befuhr gestern Morgen ein 46-Jähriger aus Putbus mit einer Kehrmaschine die Friedhofstraße in Großalmerode. In Höhe der Einmündung zur Straße "Am Äckerchen" beschädigte er mit der Kehrmaschine beim Rangieren einen dort geparkten VW Passat, wodurch ein Sachschaden von ca. 6000 EUR entstand.

Polizei Witzenhausen

Diebstahl von Wellensittichen

Angezeigt wurde heute Morgen der Diebstahl von Wellensittichen in der Karlsbrunnenstraße in Neu Eichenberg-Dorf. Zwischen dem 21.06.21, 19:00 Uhr und dem 22.06.21, 07:00 Uhr begaben sich Unbekannte auf das Gartengrundstück, auf dem sich ein Vogelgehege befindet. Aus diesem wurden dann 5-6 der Vögel entwendet. Der Schaden wird mit 25 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

