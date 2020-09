Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200928.7 Wrohm: Einbruch in Fleischerei

Wrohm (ots)

Nach dem Einbruch in ein Schlachtereifachgeschäft in der vergangenen Woche in Wrohm sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Donnerstag, 20.00 Uhr, bis Freitag, 04.40 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zu dem Laden in der Albersdorfer Straße. Sie durchsuchten mehrere Schränke und Schubladen in unterschiedlichen Räumen und entwendeten unter anderem einen Tresor samt Inhalt. Der Sachschaden, den die Einbrecher anrichteten, dürfte bei etwa 500 Euro liegen.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

