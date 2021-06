Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 21.06.21

Eschwege (ots)

Sachbeschädigung durch Graffiti

Angezeigt wurde heute Morgen eine Sachbeschädigungen am Bootshaus im "Huhngraben" in Bad Sooden-Allendorf. Mit schwarzer Farbe wurden mehrere Graffitis an die Fassade des Bootshauses gesprüht, wie jetzt festgestellt wurde. Die Tatzeit kann bis zum 16.06.21 zurückliegen. Der Schaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter 05652/9279430 entgegen.

Sachbeschädigung an Pool

In der Nacht vom 19./20.06.21 wurde in der Schmiedsgasse in Wanfried-Altenburschla ein Aufstellpool durch Unbekannte beschädigt. Diese haben den Pool an zwei Stellen aufgeschlitzt, wodurch dieser leerlief. Der Sachschaden wird mit 150 EUR angegeben. Hinweise bitte an die Polizei in Eschwege unter 05651/9250.

Erlöschen der Betriebserlaubnis

Um 22:00 Uhr war am gestrigen Sonntagabend ein 20-Jähriger aus Treffurt mit seinem Pkw in Eschwege akustisch deutlich hörbar unterwegs. Dies führte in der Bahnhofstraße in Eschwege zu einer Verkehrskontrolle auf dem dortigen Lidl-Parkplatz. Die Beamten der Polizeistation Eschwege stellten vor Ort fest, dass die "Rad-/Reifen-Kombination" nicht zulässig war. Zudem war das Fahrwerk zu niedrig eingestellt; der Geräuschpegel der Abgasanlage (Auspuff) mit fast 97 db deutlich zu laut, ebenfalls fehlte der Mitteltopf der Abgasanlage (Vorschalldämpfer). Die Beanstandungen führten demzufolge zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, worauf die Fahrzeugschlüssel sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Polizei Sontra

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern am späten Abend eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus Wanfried, die auf der L 3245 zwischen Röhrda und Weißenborn unterwegs war. Das Reh lief anschließend davon; am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Gegen Rettungswagen gefahren

Auf dem Parkplatz vor der Rettungswache in Sontra-Wichmannshausen (Alter Graben) setzte gestern Nachmittag, um 14:45 Uhr, ein 70-Jähriger aus Sontra seinen Pkw beim Einparken zurück und fuhr dabei gegen die Frontseite des Rettungswagens. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

