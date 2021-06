Polizei Eschwege

POL-ESW: Kurzschluss eines Lampenkondensators in Schule

Eschwege (ots)

In der Brüder-Grimm-Schule ereignete sich heute Vormittag, um 10:38 Uhr, ein Kurzschluss eines Lampenkondensators in einem Klassenzimmer. Dadurch kam es zu einer geringen Rauchentwicklung. Aus Sicherheitsgründen wurden alle anwesenden Schüler zum Verlassen des Schulgebäudes aufgefordert. Die alarmierte Feuerwehr demontierte den Kondensator, das Klassenzimmer wurde anschließend gelüftet, so dass nach 25 Minuten alle Schüler wieder in die Unterrichtsräume zurückkonnten. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Im Nachgang wurde bekannt, dass der Vorfall drei Schülerinnen im Alter von 11-12 Jahren psychisch mitgenommen hatte, worauf sie den Eltern übergeben wurden. Der Sachschaden wird mit 200 Euro angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

