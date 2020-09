Polizeipräsidium Ulm

Schwendi, Staig - Einbrecher hebeln Fenster auf

In Wohngebäude drangen Unbekannte am Mittwoch in Schwendi und in Staig ein.

Ulm

Zwischen 9.15 Uhr und 23.30 Uhr war ein Unbekannter an einem Gebäude in Schöneburg am Oberen Sandberg am Werk. Dort hebelte er mit einem Werkzeug ein Fenster auf und stieg ein. Er suchte nach Brauchbarem und flüchtete unerkannt.

Auch in der Talstraße in Staig hebelte ein Einbrecher an einem Gebäude ein Fenster auf und stieg ein. Hier kann die Polizei den Zeitraum der Tat zwischen 10 Uhr und 15.15 Uhr eingrenzen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen machten die Täter in beiden Fällen keine Beute. Die Polizei sicherte die Spuren und bittet unter der Telefon-Nr. 0731/1880 um Zeugenhinweise. Wer im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich bitte melden.

Viele Einbrüche lassen sich durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindern. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Täter ihr Vorhaben meist schnell auf. Über Sicherungstechnik informieren die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie die Broschüren der Polizei.

