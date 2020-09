Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Auf der falschen Spur

Ein unbekannter BMW-Fahrer soll am Montag bei Giengen einen Motorradfahrer zu Fall gebracht haben.

Wie der Polizei erst am Mittwoch mitgeteilt wurde, sei der Unfall bereits am Montag gegen 18.40 Uhr bei Burgberg passiert. Ein 16-Jähriger sei mit seiner Piaggio von Burgberg in Richtung Bergenweiler gefahren. Auf der langen Geraden, kurz vor der Steigung, sei ihm ein BMW auf seiner Seite entgegen gekommen, sagte der Jugendliche später der Polizei. Deswegen musste er ins Bankett, worauf er ins Schleudern geriet und stürzte. Jetzt ermittelt die Polizei aus Giengen gegen den Unbekannten, der mit einem schwarzen 3er BMW unterwegs gewesen sein soll. Dabei soll es sich um einen jungen Fahrer mit dunklem Bart und südeuropäischem Aussehen handeln. Wichtig für die Ermittlungen ist auch eine noch unbekannte Zeugin. Die Frau sei vor dem Unfall mit einem Mercedes GLA hinter dem 16-Jährigen gefahren und habe sich nach dessen Befinden erkundigt. Hinweise an die Polizei aus Giengen bitte unter der Telefon-Nr. 07322/96530.

